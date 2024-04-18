Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Folge vom 18.04.2024
48 Min.Folge vom 18.04.2024

Die Wiener Märkte waren stets ein Abbild gesellschaftlichen Wandels. Bis heute sind sie ein begehrter Arbeitsplatz für zahlreiche Neuösterreicher und zugleich wichtigster Umschlagplatz für ihre Waren. Für die "Am Schauplatz“-Reportage "Am Markt“ war Ed Moschitz in Wien unterwegs und hat das vielfältige Treiben zwischen Gemüseständen und Kebabbuden über Monate beobachtet. Bildquelle: ORF

