Folge vom 06.11.2024: Am Schauplatz: Wenn Bauern aufgeben
48 Min. Folge vom 06.11.2024
Jedes Jahr sperren in Österreich tausende landwirtschaftliche Betriebe zu, das zeigen die jüngsten Zahlen der Statistik Austria. Derzeit gibt es noch 110.000 Bauernhöfe, 2005 waren es noch 170.000. Ein erschreckender Strukturwandel, der auch EU-weit sichtbar ist. Was bedeutet das für die Gesellschaft, wenn es immer weniger Bauern gibt und immer weniger Lebensmittel im eigenen Land produziert werden? Wie geht es den Landwirtinnen und Landwirten und was wünschen sie sich für die Zukunft? Eine „Am Schauplatz“-Reportage quer durch Österreich von Gudrun Kampelmüller.
