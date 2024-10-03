Am Schauplatz: Hilfe Touristen!Jetzt kostenlos streamen
Am Schauplatz
Folge vom 03.10.2024: Am Schauplatz: Hilfe Touristen!
49 Min.Folge vom 03.10.2024
Es wird immer mehr, kürzer und schneller gereist – mit dem Ergebnis, dass manche Ortschaften von Touristen regelrecht überschwemmt werden. „Alles ist hier nur mehr für die Touristen, nichts mehr für uns!“ klagen Einheimische, „wenn das so weiter geht kann man eigentlich nur mehr von hier wegziehen“. Am Schauplatz-Reporterin Julia Kovarik war in Hallstatt, Dürnstein und Zell am See unterwegs und zeigt wie der Widerstand gegen unkontrollierten Massentourismus immer weiter wächst.
