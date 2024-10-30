Am Schauplatz: Wer rettet den Boden?Jetzt kostenlos streamen
Am Schauplatz
Folge vom 30.10.2024: Am Schauplatz: Wer rettet den Boden?
Nach jeder größeren Überschwemmung schwillt auch die Flut kritischer Wortmeldungen zum Bodenverbrauch an. Die Inanspruchnahme von Äckern und Wiesen hat unmittelbar mit unserem Lebensstil zu tun: Mit der Art, wie wir wohnen, einkaufen und uns fortbewegen. Den gewaltigen 110.000 Quadratmetern an Äckern und Wiesen, die täglich von unterschiedlichen Projekten in ganz Österreich beansprucht werden, stehen geschätzte 415 Millionen Quadratmeter – die Fläche Wiens – an Leerständen gegenüber. Das sind verlassene Wohnungen und Geschäftslokale, die Ortskerne und Innenstädte veröden lassen, und brach liegende Industrieflächen, die der Wirtschaft nicht zur Verfügung stehen. Statt diese Immobilien verfügbar zu machen, wird weiter neu gewidmet und auf den grünen Wiesen wuchern neue Einkaufszentren und Eigenheimsiedlungen. Bildquelle: ORF