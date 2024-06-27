Zum Inhalt springenBarrierefrei
Am Schauplatz

Am Schauplatz: Die Bergretter - Serie und Wirklichkeit

ORF2Folge vom 27.06.2024
Eine Reportage über den harten Alltag alpiner Einsatzkräfte, der als Actionserie ein Fernsehhit ist. „Unsere Einsätze im normalen Leben sind auch gefährlich, aber es geht ein bisschen langsamer und mit weniger Action ab“, erklärt Heri Eisl von der Bergrettung Ramsau. Er und seine Kollegen begleiten seit vielen Jahren die Dreharbeiten für die Actionserie „Die Bergretter“. Sie sichern die Filmschauspieler im Gebirge oder springen in gefährlichen Szenen also Double ein. Bildquelle: ORF

