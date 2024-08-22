Am Schauplatz: Ein Sommer in der Stadt - 22.08.2024Jetzt kostenlos streamen
Am Schauplatz
Folge vom 22.08.2024: Am Schauplatz: Ein Sommer in der Stadt
48 Min.
Wer sich den Sommerurlaub nicht leisten kann, freut sich bei brutalster Hitze in Wien über sein kleines Stück grün. Ed Moschitz ist diesmal zu Besuch bei Herrn Richard, in dessen Schrebergarten sich bereits 200 Gartenzwerge türmen, bei Herrn Peter, der nach gut 15 Jahren im Gefängnis diesen Sommer am Balkon verbringen darf, oder bei Herrn Christian, der nicht nur wegen seiner Flugangst an der Alten Donau verweilen muss. Bildquelle: ORF
