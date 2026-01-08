Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 10: Tierischer Instinkt
20 Min.Folge vom 08.01.2026Ab 12
Eine Vorderschaftrepetierflinte, genauer als Winchester 1897 bekannt, soll Allen und Ton einen hübschen Gewinn einbringen. Außerdem liebäugelt das Duo mit der wertvollen Sammlung eines Jägers, die jede Menge ausgestopftes Rotwild enthält.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Dokumentation
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.