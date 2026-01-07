Kleinvieh macht auch MistJetzt kostenlos streamen
Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 4: Kleinvieh macht auch Mist
20 Min.Folge vom 07.01.2026Ab 12
Auf dieser Auktion in Florida sieht man wertvolle Sammlerstücke wohin man blickt: Uralte Alkoholtests, Angelutensilien und Kinderspielwaren kommen hier unter den Hammer. Allen und Ton müssen sich jedoch auf harte Konkurrenz einstellen, denn Fort Lauderdale ist für seine wohlhabenden Einwohner bekannt.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.