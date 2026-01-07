Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 7: Showdown in Chi-Town
20 Min.Folge vom 07.01.2026Ab 12
Allen und Ton staunen nicht schlecht, als sie im Zuge ihrer nächsten Auktion gleich auf mehrere wertvolle Sammlerstücke stoßen: Unter anderem sollen gläserne Feuerlöschgranaten versteigert werden. Wird das Duo mitbieten oder sich doch für eine uralte Grabschatulle entscheiden? Außerdem kommt eine filigrane Alarmbox unter den Hammer.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.