Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 12: Besiege die Fliege
20 Min.Folge vom 08.01.2026Ab 12
Den "Auktion Hunters" hat es ein äußerst seltener Humidor angetan. Allen und Ton sind sich sicher, dass dieses Objekt aus dem Jahr 1890 ihnen einen großen Gewinn einbringen könnte.
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.