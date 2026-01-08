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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Eingestaubte Goldgrube

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 8vom 08.01.2026
Eingestaubte Goldgrube

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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Folge 8: Eingestaubte Goldgrube

20 Min.Folge vom 08.01.2026Ab 12

Auf einer Auktion in Ontario wartet eine uralte, jedoch sehr wertvolle Kamera auf ihren neuen Besitzer. Werden Allen und Ton sich das Sammlerstück unter den Nagel reißen? Außerdem kommt ein Viper Jet unter den Hammer.

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