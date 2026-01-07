Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 6: Wintersport in Chicago
20 Min.Folge vom 07.01.2026Ab 12
Auch wer mit Wintersport wenig am Hut hat, wird bei diesem Objekt hellhörig: Ein äußerst seltenes Schneemobil soll unter den Hammer kommen. Außerdem liebäugeln die Besucher der Auktion mit einem Baseballhandschuh, den sogar eine Originalunterschrift ziert.
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.