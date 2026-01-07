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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Pac-Man der Antike

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 3vom 07.01.2026
Pac-Man der Antike

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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Folge 3: Pac-Man der Antike

20 Min.Folge vom 07.01.2026Ab 12

Allen und Ton haben allen Grund zur Freude: Nachdem sie im Zuge einer Auktion in Los Angeles auf mehrere Paare wertvoller Sneaker gestoßen sind, können es die beiden kaum erwarten, diese teuer weiterzuverkaufen. Außerdem stolpert das Duo über eine uralte Pac-Man-Maschine.

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