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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Jackpot in Vegas

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 19vom 12.01.2026
Jackpot in Vegas

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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Folge 19: Jackpot in Vegas

20 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12

In Las Vegas, der Stadt der Casinos, hoffen Allen und Ton auf eine lukrative Auktion. Sie spekulieren auf ein Lager mit Schmuck oder teurer Bühnenausstattung. Allerdings bieten viele Konkurrenten mit und treiben die Preise in die Höhe.

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