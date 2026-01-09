Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 17: Im Herzen Hollywoods
20 Min.Folge vom 09.01.2026Ab 12
Die Traumfabrik Hollywood lässt auch Allens und Tons Wünsche wahr werden, denn das Duo findet hier wertvolle Objekte, die ihnen eine Stange Geld einbringen könnten. Unter ihnen auch ein signiertes Filmplakat.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Dokumentation
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.