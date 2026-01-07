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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Miami Heat

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 5vom 07.01.2026
Miami Heat

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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Folge 5: Miami Heat

20 Min.Folge vom 07.01.2026Ab 12

Trotz harter Konkurrenz stoßen Allen und Ton auf eine wahre Goldgrube: Ein uraltes Aufnahmegerät, das Schall noch mithilfe von Tonwalzen wiedergibt, nennt sich nun ihr Eigen. Neben diesem Sammlerstück ersteht das Duo außerdem noch ein altes Musikinstrument und Schallplatten.

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