Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 20: Viva Las Vegas
20 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12
In Henderson, nahe Las Vegas, wittern die Auktionsprofis das große Geld. Die Gegend ist wohlhabend und verspricht wahre Schätze in den Lagerhallen. Doch nicht nur Allen und Ton haben es auf die Objekte abgesehen - der Andrang ist groß, und es gibt nur drei Abteile.
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.