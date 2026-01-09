Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 15: Große Maschinen
20 Min.Folge vom 09.01.2026Ab 12
Allen und Ton besichtigen eines der ersten Baufahrzeuge seiner Art. Der Bobcat 743 Frontlader könnte dem Duo eine Stange Geld einbringen.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Dokumentation
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.