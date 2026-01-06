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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Musik in Allens Ohren

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 2vom 06.01.2026
Musik in Allens Ohren

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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Folge 2: Musik in Allens Ohren

20 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12

Die Auktionsprofis freuen sich auf ihre nächste Auktion. Es handelt sich um einen Geheimtipp, weil in der Hafenstadt Torrance nur selten Versteigerungen stattfinden. Doch dieses Mal muss sich die Veranstaltung herumgesprochen haben, denn Allen und Ton bekommen Konkurrenz von vielen Mitbietenden.

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