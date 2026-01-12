Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 21: Unter die Haut
20 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12
Allen und Ton fahren zu einem ganz besonderen Lagerhaus. Es ist klimatisiert und untersteht der höchsten Sicherheitsstufe. Für die beiden ist klar, dass das nur eins bedeuten kann: Es befinden sich wertvolle Gegenstände darin, die sich gut zu Geld machen lassen. Aber die Konkurrenz schläft nicht.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.