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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Unter die Haut

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 21vom 12.01.2026
Unter die Haut

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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Folge 21: Unter die Haut

20 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12

Allen und Ton fahren zu einem ganz besonderen Lagerhaus. Es ist klimatisiert und untersteht der höchsten Sicherheitsstufe. Für die beiden ist klar, dass das nur eins bedeuten kann: Es befinden sich wertvolle Gegenstände darin, die sich gut zu Geld machen lassen. Aber die Konkurrenz schläft nicht.

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