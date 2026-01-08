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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Volle Deckung!

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 9vom 08.01.2026
Volle Deckung!

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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Folge 9: Volle Deckung!

20 Min.Folge vom 08.01.2026Ab 12

Auf einer Auktion in Kalifornien reiben sich Allen und Ton zurecht die Hände, denn sie sind auf einen richtigen Schatz gestoßen: Das Duo ersteht mehrere Objekte aus Zeiten des Goldrausches. Unter anderem hoffen die beiden, mit Dynamit, einer Truhe und Edelsteinen ein kleines Vermögen einzunehmen.

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