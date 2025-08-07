Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 27: Die Partyeskalation
46 Min.Folge vom 07.08.2025Ab 12
Die Couch landet im Pool, das Garagendach wird zur Tanzfläche, der Mülleimer brennt: Sturmfrei-Party im Haus reicher Eltern. Als die Einsatzkräfte ankommen, müssen sie sich erst einmal einen Überblick über das Chaos verschaffen. Dann wird klar, dass auch Drogen im Spiel sind. - Eine Frau erleidet eine Verbrennung im Schwimmbad. Schuld ist ihr explodierter Handy-Akku! Brisant: Der Unfall ereignete sich auf dem Sprungturm.
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
