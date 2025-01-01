Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 32
Folge 32: Best of Zoll

50 Min.Ab 12

Der Zoll hat den Tipp bekommen, dass auf einer Baustelle Schwarzarbeiter eingesetzt werden. Bei der folgenden Razzia entdecken die Beamten gleich mehrere illegal Beschäftigte. Einer von ihnen ergreift die Flucht - und stürzt dabei aus dem zweiten Stock in die Tiefe. - Ein dubioser Hundeschmuggler versucht mehrere Tiere nach Deutschland zu schleusen. Zwei Frauen erwarten ihr neues "Familienmitglied" - doch sie haben nicht mit den miesen Methoden des Schmugglers gerechnet.

