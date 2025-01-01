Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 33: Best of DLRG
47 Min.Ab 12
Die Besucher eines Badesees werden von einem plötzlichen Gewitter überrascht: Ein Blitz schlägt ein! Mehrere Menschen sind in Lebensgefahr - und auf Hilfe von DLRG und Team DELTA angewiesen. - Der Grillausflug einer Clique auf einem Segelboot gerät außer Kontrolle. Als die Stimmung sich aufheizt, gerät das Boot in Brand. Alarmstufe Rot für die Rettungsschwimmer der DLRG.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1