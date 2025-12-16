Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 63vom 16.12.2025
6 Min.Folge vom 16.12.2025

Elektromobilität braucht mehr als schlaue Batterien und Ladesäulen: Sie braucht ein stabiles Gesamtsystem. Zerlegte Fahrzeugbatterien können als Speicher Ladehubs entlasten. Forschungseinrichtungen arbeiten an besser reparierbaren Batterien, doch gleichzeitig zeigt sich: Das eigentliche Nadelöhr ist das Stromnetz. Intelligente Planung und Lastmanagement entscheiden, ob Laden künftig wirklich zuverlässig funktioniert.

