Folge 65: Autofocus: Das Auto wird zum Büro
13.01.2026
Termine, Telefonate und Planung begleiten uns zunehmend auch unterwegs. Moderne Fahrzeuge schaffen dafür Räume, die Konzentration ermöglichen und zugleich Rückzug bieten. Digitale Anzeigen, leise Innenräume und ergonomische Sitze unterstützen auch die oft nur kurzen Arbeitseinheiten bei einer Pause. Doch mit der immer besser werdenden Technik wächst auch die Eigenverantwortung. Denn Ablenkung bleibt ein zentrales Risiko im Straßenverkehr: Arbeiten im Auto erfordert klare Grenzen und bewusste Nutzung.
