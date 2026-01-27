Autofocus: Der FamilientypJetzt kostenlos streamen
Autofocus
Folge 67: Autofocus: Der Familientyp
6 Min.Folge vom 27.01.2026
Familienautos müssen heute vor allem eines schaffen: Alltag. Sie sollen Platz bieten, flexibel sein und leistbar bleiben - und gleichzeitig so unterschiedlich sein wie eben die Familien selbst. Dabei geht es weniger um Leistung als um Nutzen: Stauraum, Sicherheit, einfache Bedienung und Komfort. Familienmobilität ist längst kein Einheitskonzept mehr, sondern widerspiegelt sehr unterschiedliche Lebensrealitäten - vom Kostenfaktor bis zur mobilen "Wohnwelt".
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Autofocus
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0