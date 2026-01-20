Autofocus: Mitbewerb aus FernostJetzt kostenlos streamen
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Folge 66: Autofocus: Mitbewerb aus Fernost
6 Min.Folge vom 20.01.2026
Fahrzeuge aus Fernost sind mittlerweile fester Bestandteil des europäischen Straßenverkehrs. Dabei setzen sie nicht ausschließlich auf Elektromobilität, sondern verfolgen auch Hybridlösungen und passen Design, Qualität und technische Ausstattung zunehmend an europäische Anforderungen an. Gleichzeitig gewinnt Europa für chinesische Automobilhersteller als Standort für Entwicklung und Produktion immer mehr an Relevanz. Der Wandel des Marktes vollzieht sich schrittweise, gut strukturiert und mit deutlich spürbaren Folgen für Wettbewerb und Wertschöpfung. Bildquelle: ORF
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