Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Autofocus

Autofocus: Mitbewerb aus Fernost

ORF2Staffel 1Folge 66vom 20.01.2026
Autofocus: Mitbewerb aus Fernost

Autofocus: Mitbewerb aus FernostJetzt kostenlos streamen

Autofocus

Folge 66: Autofocus: Mitbewerb aus Fernost

6 Min.Folge vom 20.01.2026

Fahrzeuge aus Fernost sind mittlerweile fester Bestandteil des europäischen Straßenverkehrs. Dabei setzen sie nicht ausschließlich auf Elektromobilität, sondern verfolgen auch Hybridlösungen und passen Design, Qualität und technische Ausstattung zunehmend an europäische Anforderungen an. Gleichzeitig gewinnt Europa für chinesische Automobilhersteller als Standort für Entwicklung und Produktion immer mehr an Relevanz. Der Wandel des Marktes vollzieht sich schrittweise, gut strukturiert und mit deutlich spürbaren Folgen für Wettbewerb und Wertschöpfung. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Autofocus
ORF2
Autofocus

Autofocus

Alle 1 Staffeln und Folgen