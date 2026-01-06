Autofocus: Die Soundwelt von E-AutosJetzt kostenlos streamen
Autofocus
Folge 64: Autofocus: Die Soundwelt von E-Autos
6 Min.Folge vom 06.01.2026
Die Elektrifizierung verändert das Auto nicht nur technisch, sondern auch akustisch. Geräusche verschwinden, neue kommen hinzu - bewusst gestaltet zwischen Stille, Sicherheit und Wahrnehmung. Während elektrische Fahrzeuge Natur und Stadt leiser machen, gewinnen gezielt eingesetzte Klänge außen wie innen an Bedeutung. Die neue Klangwelt entsteht nicht zufällig, sondern ist Ausdruck eines grundlegenden Wandels moderner Mobilität. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Autofocus
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2