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Autofocus: Die Soundwelt von E-Autos

ORF2Staffel 1Folge 64vom 06.01.2026
Autofocus: Die Soundwelt von E-Autos

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Folge 64: Autofocus: Die Soundwelt von E-Autos

6 Min.Folge vom 06.01.2026

Die Elektrifizierung verändert das Auto nicht nur technisch, sondern auch akustisch. Geräusche verschwinden, neue kommen hinzu - bewusst gestaltet zwischen Stille, Sicherheit und Wahrnehmung. Während elektrische Fahrzeuge Natur und Stadt leiser machen, gewinnen gezielt eingesetzte Klänge außen wie innen an Bedeutung. Die neue Klangwelt entsteht nicht zufällig, sondern ist Ausdruck eines grundlegenden Wandels moderner Mobilität. Bildquelle: ORF

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