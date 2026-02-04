Autofocus: Raum, Ruhe, ReichweiteJetzt kostenlos streamen
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Folge 68: Autofocus: Raum, Ruhe, Reichweite
6 Min.Folge vom 04.02.2026
Elektromobilität wird im Alltag heute nach anderen, teilweise neuen Maßstäben bewertet als noch vor wenigen Jahren. Besonders wichtig sind mittlerweile nutzbarer Raum, ein ruhiges Fahrerlebnis und eine verlässliche Reichweite – nicht nur als technische Kennzahlen, sondern als Basis für verlässliche Planung. Fortschritte bei Batterie-Technologie und Ladeinfrastruktur machen Wege besser kalkulierbar und erlauben eine sinnvolle Nutzung von Pausen. So wird Elektromobilität alltagstauglicher und zunehmend selbstverständlich. Bildquelle: ORF
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