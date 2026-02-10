Autofocus: Wieviel E braucht der MenschJetzt kostenlos streamen
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Folge 69: Autofocus: Wieviel E braucht der Mensch
6 Min.Folge vom 10.02.2026
Wie viel Energie Mobilität wirklich braucht, zeigt erst der Alltag. Die meisten Wege sind kurz, der Wunsch nach maximaler Reichweite dagegen groß. Zwischen Gewohnheit und Realität entsteht ein Spannungsfeld, in dem Planung wichtiger wird als Leistung. Elektromobilität bedeutet damit weniger Technik-Wettrennen - sondern mehr Bewusstsein für das richtige Maß.
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