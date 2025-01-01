Bauer sucht Frau Staffel 14 Folge 10 - Die HofwochenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 10: Bauer sucht Frau Staffel 14 Folge 10 - Die Hofwochen
93 Min.
Beim sympathischen Herzensbrecher Michael lichten sich die Reihen. Zuwachs bekommt hingegen der Kärntner Ziegenwirt Stefan. Schafzüchter Manuels Glück bekommt Tipps für die Zukunft. Die beiden ersten ambitionierten Damen darf der originelle Rinderzüchter Toni auf seinem Hof in der Steiermark begrüßen. Das Grazer Stadtmadl Martina verschenkt ihr Herz. Für Einzelgänger Reinhard scheinen die Zeiten der Einsamkeit vorbei. Die Hofwoche des pfiffigen Milchbauern Urban startet anders als gedacht.
