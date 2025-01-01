Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bauer sucht Frau

Bauer sucht Frau Staffel 14 Folge 10 - Die Hofwochen

ATVStaffel 14Folge 10
Bauer sucht Frau Staffel 14 Folge 10 - Die Hofwochen

Bauer sucht Frau Staffel 14 Folge 10 - Die HofwochenJetzt kostenlos streamen

Bauer sucht Frau

Folge 10: Bauer sucht Frau Staffel 14 Folge 10 - Die Hofwochen

93 Min.Ab 6

Beim sympathischen Herzensbrecher Michael lichten sich die Reihen. Zuwachs bekommt hingegen der Kärntner Ziegenwirt Stefan. Schafzüchter Manuels Glück bekommt Tipps für die Zukunft. Die beiden ersten ambitionierten Damen darf der originelle Rinderzüchter Toni auf seinem Hof in der Steiermark begrüßen. Das Grazer Stadtmadl Martina verschenkt ihr Herz. Für Einzelgänger Reinhard scheinen die Zeiten der Einsamkeit vorbei. Die Hofwoche des pfiffigen Milchbauern Urban startet anders als gedacht.

Weitere Folgen in Staffel 14

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Bauer sucht Frau
ATV
Bauer sucht Frau

Bauer sucht Frau

Alle 21 Staffeln und Folgen