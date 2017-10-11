Bauer sucht Frau Staffel 14 Folge 8 - Die HofwochenJetzt kostenlos streamen
Folge 8: Bauer sucht Frau Staffel 14 Folge 8 - Die Hofwochen
Reinhard allein mit Favoritin Bettina. Aber nicht lange, denn mit Monika sitzt schon die nächste Bewerberin im Zug. Eigentlich ist sich Reinhard gar nicht sicher, ob er die Bregenzerin überhaupt noch kennenlernen möchte, denn mit Bettina ist kann er sich mehr vorstellen. Aber kaum hat er Monika am Bahnhof empfangen, ist alles auf den Kopf gestellt und der Konkurrenzkampf aufs Neue entfacht. Bei Alpakazüchter Bernhard hat es sich Hermine in der luxuriösen Badewanne mit Panoramablick gemütlich gemacht, und das, während der Bauer und Mitbewerberin Verena gemeinsam in der Mittagshitze schuften. Aber das hat seinen Grund, denn Hermine ist enttäuscht, dass Bernhard so zurückhaltend ist. Und so geht erneut sie in die Offensive. Ob sie den ruhigen Salzburger noch knacken kann? Bei Tiroler Michi füllt sich langsam der Hof - hat er doch gleich fünf Bewerberinnen eingeladen. Und die können sich wahrlich sehen lassen. Nachdem die Runde komplett ist, machen es sich alle auf Michis großer Kuschelecke gemütlich, und das Kaminfeuer heizt allen richtig ein. Und so wird schon am ersten Tag heiß geflirtet, aber am Abend ist ihm so gar nicht mehr nach Kuscheln zumute. Auf dem Hof von Phillip hat Stadtmadl Martina wirklich viel erlebt, aber trotzdem möchte Martina weiterreisen und den nächsten Hof kennenlernen - jenen von Gemüsebauer Hannes. Martina ist von Anfang an überwältigt, wenn da doch nur das Problem der großen Zurückhaltung des Sohnemanns nicht wäre. Schafzüchter Manuel und Kathy haben sich in aller Kürze Hals über Kopf verliebt. Mit der Harmonie ist es dann allerdings schlagartig und unerklärlich vorbei. Denn Kathy ist während des Ausmisten plötzlich mehr als schlecht gelaunt und verlässt überstürzt den Stall und Manuel. Dieser weiß gar nicht damit umzugehen, und fühlt sich an frühere Beziehungen erinnert, die er so nicht erneut erleben und führen will. Ist das das Ende des jungen Glücks?
