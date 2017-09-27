Bauer sucht Frau Staffel 14 Folge 6 - Die HofwochenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 6: Bauer sucht Frau Staffel 14 Folge 6 - Die Hofwochen
93 Min.Folge vom 27.09.2017Ab 6
Auf den Höfen geht es rund! Während Reinhard sich nach und nach dem Frauenbesuch öffnet, gibt es bei Manuel ein unerwartetes Drama! Michi kämpft gegen die Zeit, um überhaupt alle Frauen kennenlernen zu können, bevor er eine Entscheidung treffen kann und Bernhard wird seine Entscheidung abgenommen. Stadtmadl Martina und ihr Tross an Bauern reisen weiter zu Hannes - und dort wartet eine Überraschung nach der anderen.
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bauer sucht Frau
Alle 21 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen