Bauer sucht Frau

Bauer sucht Frau Staffel 14 Folge 6 - Die Hofwochen

ATVStaffel 14Folge 6vom 27.09.2017
Bauer sucht Frau Staffel 14 Folge 6 - Die Hofwochen

93 Min.Folge vom 27.09.2017Ab 6

Auf den Höfen geht es rund! Während Reinhard sich nach und nach dem Frauenbesuch öffnet, gibt es bei Manuel ein unerwartetes Drama! Michi kämpft gegen die Zeit, um überhaupt alle Frauen kennenlernen zu können, bevor er eine Entscheidung treffen kann und Bernhard wird seine Entscheidung abgenommen. Stadtmadl Martina und ihr Tross an Bauern reisen weiter zu Hannes - und dort wartet eine Überraschung nach der anderen.

ATV
