Bauer sucht Frau Staffel 14 Folge 17 - Die HofwochenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 17: Bauer sucht Frau Staffel 14 Folge 17 - Die Hofwochen
93 Min.Folge vom 13.12.2017Ab 6
Das tierliebe Wiener Stadtmadl Vanessa beweist sich beim Mähen und Melken, ein trinkreicher Abend enthüllt so einige Wahrheiten. Für den bescheidenen Lungauer John geht es zum Antrittsbesuch bei den Eltern seiner Auserwählten. Die zwei Hofdamen des herzlichen Bergbauern Günters bekommen unerwünschte Konkurrenz. Der relaxte Hanfbauer Matthias kann endlich in Zweisamkeit entspannen. Der schüchterne Waldviertler Harald sieht sich einer noch schüchterneren Hofdame gegenüber.
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen