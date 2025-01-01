Bauer sucht Frau Staffel 14 Folge 15 vom - Die HofwochenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 15: Bauer sucht Frau Staffel 14 Folge 15 vom - Die Hofwochen
94 Min.Ab 6
Beim bescheidenen Lungauer John fliegen die Schmetterlinge im Bauch. Das Wiener Stadtmadl Vanessa verzaubert ihre vier Bauernburschen. Vollkommen zwischen den Stühlen steht der relaxte Hanfbauer Matthias. Der originelle Rinderzüchter führt seine letzte Entscheidung mit Taten herbei. Der pfiffige Milchbauer Urban muss vom Umworbenen zum Eroberer werden. Der herzliche Bergbauer Günter freut sich auf seine Hofdamen, ahnt von einer hochambitionierten und erfahrenen Hofdame allerdings noch nichts.
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bauer sucht Frau
Alle 21 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen