Folge 11: Bauer sucht Frau Staffel 14 Folge 11 - Die Hofwochen
94 Min.Ab 6
Mit bemerkenswerter Verspätung kommt die dritte Hofdame zum originellen Rinderzüchter Toni. Endlich Damenbesuch beim pfiffigen Milchbauern Urban und er nimmt sie gleich hart ran. Gleich mit Qualitätstests am ersten Abend kommt auch der verträumte Ziegenwirt Stefan seinen Hofdamen. Herzklopfen beim bescheidenen Lungauer John: Die erste Hofdame kommt an. Der sympathische Herzensbrecher Michael siebt schweren Herzens weiter aus. Und der niveauvolle Selbstversorger Thomas empfängt geballte Mädelspower.
Bauer sucht Frau
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
