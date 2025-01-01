Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bauer sucht Frau

Bauer sucht Frau Staffel 14 Folge 4 - Die Hofwochen

ATVStaffel 14Folge 4
Bauer sucht Frau Staffel 14 Folge 4 - Die Hofwochen

Bauer sucht Frau Staffel 14 Folge 4 - Die Hofwochen Jetzt kostenlos streamen

Bauer sucht Frau

Folge 4: Bauer sucht Frau Staffel 14 Folge 4 - Die Hofwochen

92 Min.Ab 6

Während Stadtmadl Martina Ihre Favoriten in Graz begrüßt und das Ruder fest in der Hand hält, wird Bernhard von seinen Frauen regelrecht überrollt. Der knapp 50-jährige Reinhard, trotz Tätowierungen im Gesicht, extrem schüchtern, hat all seinen Mut zusammengenommen und lädt zum ersten Mal in seinem Leben Frauen auf seinen Hof und auch bei Manuel und Alex trudeln die Frauen ein und geben von Anfang an Vollgas.

Weitere Folgen in Staffel 14

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Bauer sucht Frau
ATV
Bauer sucht Frau

Bauer sucht Frau

Alle 21 Staffeln und Folgen