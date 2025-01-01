Bauer sucht Frau Staffel 14 Folge 4 - Die Hofwochen Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 4: Bauer sucht Frau Staffel 14 Folge 4 - Die Hofwochen
92 Min.Ab 6
Während Stadtmadl Martina Ihre Favoriten in Graz begrüßt und das Ruder fest in der Hand hält, wird Bernhard von seinen Frauen regelrecht überrollt. Der knapp 50-jährige Reinhard, trotz Tätowierungen im Gesicht, extrem schüchtern, hat all seinen Mut zusammengenommen und lädt zum ersten Mal in seinem Leben Frauen auf seinen Hof und auch bei Manuel und Alex trudeln die Frauen ein und geben von Anfang an Vollgas.
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bauer sucht Frau
Alle 21 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen