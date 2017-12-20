Bauer sucht Frau Staffel 14 Folge 18 - Die HofwochenJetzt kostenlos streamen
Für Stadtmadl Vanessa geht es weiter zum nächsten Bauernhof. Nur noch zwei Männer befinden sich im Rennen um das Herz der hübschen Wienerin. Es geht zu Winzer Michael, dessen Hof sich allerdings gerade im Umbau befindet. Und so kann er Vanessa nur eine Matratze am Boden als Schlafgemach anbieten, doch noch schlimmer erwischt es den Konkurrenten Patrick. Dieser wird mit einer Luftmatratze abgespeist. Bei Bergbauer Günter müssen sich die beiden Hofdamen mit den nicht ganz so angenehmen Düften des Kuhstalls herumschlagen und gleich ihr Können mit der Mistgabel beweisen. Am Abend werden in der hofeigenen Kapelle schon erste Hochzeitspläne geschmiedet und dabei hat Günter noch nicht einmal entschieden, welche der beiden Damen er gerne bei sich behalten möchte. Am nächsten Tag beschließt Saskia nach einer Wanderung zum Gipfelkreuz den Hof zu verlassen und Eli und Günter den Rest der Hofwoche alleine verbringen zu lassen. Will Eli das überhaupt? Bei Hanfbauer Matthias ist nach der stürmischen Abreise von Hofdame Maria wieder ein bisschen Ruhe eingekehrt. Der sympathische Niederösterreicher und seine Hofdame Britta genießen die Zweisamkeit und kommen sich bei gemeinsamen Picknicks und Fahrradtouren näher. Ob die zwei die Fernbeziehung packen, steht noch in den Sternen, aber die Leidenschaft für Hanf ist bei Britta definitiv geweckt. Waldviertler Harald sucht das Einzelgespräch mit seinen beiden Damen und schnell wird klar, dass Steirerin Dana es dem sympathischen 34-Jährigen angetan hat. Das bleibt auch der Salzburgerin Eva nicht verborgen. Harald möchte seine Damen am Abend auf ein Oktoberfest ausführen. Doch es kommt zu einer Wendung...
