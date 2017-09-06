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Bauer sucht Frau

Bauer sucht Frau Staffel 14 Folge 3 - Der Junggesellenabschied

ATVStaffel 14Folge 3vom 06.09.2017
Bauer sucht Frau Staffel 14 Folge 3 - Der Junggesellenabschied

Bauer sucht Frau Staffel 14 Folge 3 - Der JunggesellenabschiedJetzt kostenlos streamen

Bauer sucht Frau

Folge 3: Bauer sucht Frau Staffel 14 Folge 3 - Der Junggesellenabschied

94 Min.Folge vom 06.09.2017Ab 6

Mitten zwischen den Leoganger Steinbergen und den Kitzbüheler Alpen liegt das Puradies, wo Bauern und Stadtmadln heuer zusammentreffen um ihre Briefe entgegenzunehmen und noch einmal auf das - hoffentlich bald zu Ende gehende - Junggesellendasein anzustoßen. Arabella hat sich diesmal allerlei Schabernack ausgedacht um das Zusammentreffen zu einem richtigen Polterabend zu machen. Schließlich sollte man sich die heiß ersehnten Briefe auch verdienen. Und was wäre ein richtiger Junggesellenabschied ohne böse Spiele. Und das sind noch lange nicht alle unerwarteten Begebenheiten. Schafzüchter Manuel und Tirolerbua Michael haben es schwer, sich auf 3 Frauen festzulegen, bei der Masse an Bewerbungen und verhandeln mit Arabella.. und was macht die? Nägel mit Köpfen, ganz so wie wir sie kennen.

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