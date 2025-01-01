Bauer sucht Frau Staffel 14 Folge 13 - Die HofwochenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 13: Bauer sucht Frau Staffel 14 Folge 13 - Die Hofwochen
Der pfiffige Milchbauer Urban schlägt sich wacker im Training mit Profiboxerin Fay. Da wird Konkurrentin Ximena schnell zur Zuschauerin. Auch bei der anschließenden Molkereibesichtigung liegt die 34-jährige Fay mit ihrem Engagement bei Urban vorn. Einen weiteren Tag möchte der sympathische Herzensbrecher Michael noch mit seinen beiden verbliebenen Damen verbringen, bevor er seine letzte Entscheidung trifft. Die 30-jährige Tanja darf während der gemeinsamen Bobfahrt Körperkontakt genießen. Weichen stellen soll dann eigentlich die kollektive Akupunkturbehandlung. Beim Frühstück bereitet der niveauvolle Selbstversorger Thomas seine drei Hofdamen auf den Tag vor. Aber das niederösterreichische Duo Steffi und Ines lässt sich kaum dazu motivieren, in Thomas‘ Welt, den Gemüseanbau, einzutauchen. Für den originellen Rinderzüchter Toni wird die Entscheidung immer schwerer. Während die 48-jährige Andrea mit Tatkraft Toni und seine Freunde beeindruckt, glänzt die 40-jährige Elfi mit ihrer Tierliebe und ihrer guten Figur auf dem Motorrad. Bei Tonis opulentem Hoffest liegt dem 49-Jährigen wiederum Vorarlbergerin Andrea besser beim Tanzen im Arm. Dem Steirer Toni ist bewusst: Er ist zwischen Vernunft und seinem Herzen hin und her gerissen. Der verträumte Ziegenwirt Stefan bleibt nach wie vor undurchsichtig für seine drei Hofdamen. Die erste Entscheidung steht dennoch an: Die 22-jährige Kärntnerin Margarete muss gehen. Insgeheim möchte die Niederösterreicherin Donia eigentlich ebenfalls abreisen angesichts Stefans Mangel an Empathie. Endlich geht es auch für den relaxten Hanfbauern Matthias los. Etwas weniger relaxt als sonst schmeißt sich der 26-Jährige noch in Schale, bevor die erste seiner Hofdamen ankommt. Einen romantischen Hüttenabend präsentiert der bescheidene Lungauer John seinen drei Hofdamen. Nachfragen nach vergangenen Liebschaften durch die 21-jährige Steirerin Kathrin weicht der 28-Jährige charmant aus. Grund genug für die 27-jährige Verena vorzupreschen und John zu einem Einzelgespräch zu bitten. Aber auch da herrscht Zurückhaltung. Die mittlerweile zur Runde dazu gestoßenen Freunde von John sind sich aber sicher: Unter den dreien der Damenrunde ist die Richtige dabei!
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick