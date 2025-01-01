Bauer sucht Frau Staffel 14 Folge 20 - Das große Wiedersehen geht weiterJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 20: Bauer sucht Frau Staffel 14 Folge 20 - Das große Wiedersehen geht weiter
Der Tiroler Alex hat bei „Bauer sucht Frau“ mit Elisabeth seine große Liebe gefunden. Und als Zeichen seiner Liebe segelt er mit dem Paragleitschirm ins Tal und überreicht ihr nicht nur Rosen und eine Kette, sondern auch den Haustürschlüssel zu seinem Hof, denn dann „kannst du kommen und gehen, wann du willst“. Doch bei Alex ist nicht alles Eitelwonne Sonnenschein... Zwischen Alpakazüchter Bernhard und seiner Verena hat es bei der Hofwoche mehr als gefunkt. Die beiden umarmten sich nicht nur gegenseitig - Esoterikerin Verena schaffte auch, dass Bernhard Bäume umschlang. Doch was ist aus der Liebe geworden? Hanfbauer Matthias erlebte bei „Bauer sucht Frau“ mit seinen Bewerberinnen Britta und Maria eine turbulente Woche. Vor allem Maria schreckte den Hanfbauern mit ihrer emotionalen Flexibilität etwas ab. Klar, dass es ihn also mehr zur deutschen Britta hinzog. Doch was wurde aus der anfänglichen Verliebtheit? Der Lungauer John kämpft weiter um seine große Liebe Bianca. Er hat für sie eine Überraschung vorbereitet und ist mehr als neugierig, wie sie darauf reagiert. Ein Feuerwerk soll den Funken der Liebe wieder entfachen. Urban war Fan-Liebling dieser Staffel. Seine Hofwoche mit den Bewerberinnen Fay und Ximena ließ die Seher nicht kalt. In Sachen Liebe ist allerdings nicht viel draus geworden. Doch der Womanizer hat eine Verehrerin. Die 20-jährige Maria, sie hat ihre Hofwoche bei Harald verbracht, hat ein Auge auf den Steirer geworfen. Marias Flirt schmeichelt Urban, der stolz ist, dass ihm eine „kleine, zierliche“ schöne Augen macht. Selbstversorger Thomas hat für seine ehemaligen Bewerberinnen eine Überraschung im Gepäck. Er verkündet, dass er inzwischen verlobt ist. Wie es dazu kam, erfahren seine Bewerbinnen und die Seher in der Sendung. Das Abschlussevent von „Bauer sucht Frau“ ist für seine abendlichen Partys bekannt. So mancher hat es erst spät ins Bett geschafft, nicht alle landeten im eigenen. Was wiederum zu Eifersüchteleien führt. Vor allem Donia hat noch nicht überwunden, dass sie nicht bei ihrem Bauern Stefan landen konnte. Dass er sich nun scheinbar am Event mit einer anderen vergnügte sorgt für Zores.
