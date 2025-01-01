Bauer sucht Frau Staffel 14 Folge 7 - Die HofwochenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 7: Bauer sucht Frau Staffel 14 Folge 7 - Die Hofwochen
93 Min.Ab 6
Bei Reinhard und Manuel verabschiedet sich eine Hofdame und bei Milchbauer Michael stehen gleich fünf vor der Tür. Nicht nur zwischen Alex und Hofdame Elisabeth sprühen die Funken, auch Martina wird von einer feurigen Überraschung in den Bann gezogen. Bei Alpakazüchter Bernhard, stehen heute die Füße im Vordergrund und Urban trifft auf dem Zeltfest alte Bekannte.
