Bauer sucht Frau

Bauer sucht Frau Staffel 14 Folge 7 - Die Hofwochen

ATVStaffel 14Folge 7
93 Min.Ab 6

Bei Reinhard und Manuel verabschiedet sich eine Hofdame und bei Milchbauer Michael stehen gleich fünf vor der Tür. Nicht nur zwischen Alex und Hofdame Elisabeth sprühen die Funken, auch Martina wird von einer feurigen Überraschung in den Bann gezogen. Bei Alpakazüchter Bernhard, stehen heute die Füße im Vordergrund und Urban trifft auf dem Zeltfest alte Bekannte.

ATV
