Bauer sucht Frau Staffel 14 Folge 16 - Die HofwochenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 16: Bauer sucht Frau Staffel 14 Folge 16 - Die Hofwochen
94 Min.Folge vom 06.12.2017Ab 6
Während Johns Liebe weiter gedeiht, muss sich Rinderzüchter Toni von seiner Hofdame verabschieden – ob die beiden eine gemeinsame Zukunft haben? Endlich trifft der herzliche Bergbauer Günter auch seine Damen. Wie er Kathis Überraschung aufnehmen wird? Die erste Entscheidung und der erste Bauernhof erwartet Stadtmadl Vanessa. Tief in den Vorbereitungen steckt Waldviertler Harald in freudiger Erwartung seiner ersten Hofdame. Nicht mehr ganz so relaxt geht es bei Hanfbauer Matthias am Hof zu, Regenwetter, Heuarbeit und riesen Eklat.
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Bauer sucht Frau
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-21: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 6, Season 21-23: ATV & © Season 19-20: ProsiebenSat.1 PULS4
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