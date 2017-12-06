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Bauer sucht Frau

Bauer sucht Frau Staffel 14 Folge 16 - Die Hofwochen

ATVStaffel 14Folge 16vom 06.12.2017
Bauer sucht Frau Staffel 14 Folge 16 - Die Hofwochen

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Bauer sucht Frau

Folge 16: Bauer sucht Frau Staffel 14 Folge 16 - Die Hofwochen

94 Min.Folge vom 06.12.2017Ab 6

Während Johns Liebe weiter gedeiht, muss sich Rinderzüchter Toni von seiner Hofdame verabschieden – ob die beiden eine gemeinsame Zukunft haben? Endlich trifft der herzliche Bergbauer Günter auch seine Damen. Wie er Kathis Überraschung aufnehmen wird? Die erste Entscheidung und der erste Bauernhof erwartet Stadtmadl Vanessa. Tief in den Vorbereitungen steckt Waldviertler Harald in freudiger Erwartung seiner ersten Hofdame. Nicht mehr ganz so relaxt geht es bei Hanfbauer Matthias am Hof zu, Regenwetter, Heuarbeit und riesen Eklat.

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