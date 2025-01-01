Bauer sucht Frau Staffel 14 Folge 14 - Die HofwochenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 14: Bauer sucht Frau Staffel 14 Folge 14 - Die Hofwochen
93 Min.Ab 6
Nach einem langen und feuchtfröhlichen Hoffest in der Steiermark, herrscht beim originellen Rinderzüchter Toni Katerstimmung. Der sympathische Herzensbrecher Michi macht seinem Titel alle Ehre, während beim bescheidenen Lungauer John das erste Frühstück mit seinem Damen-Trio ansteht. Anstatt Stallarbeit geht’s beim pfiffigen Milchbauern Urban mit seinen Mädels in den Freizeitpark. Der niveauvolle Selbstversorger Thomas muss ein ernstes Gespräch führen und der relaxte Hanfbauer Matthias empfängt seine beiden Hofdamen. Und beim verträumten Ziegenwirt Stefan fühlt sich eine Hofdame hintergangen!
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bauer sucht Frau
Alle 21 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen