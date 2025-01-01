Zum Inhalt springenBarrierefrei
93 Min.Ab 6

Nach einem langen und feuchtfröhlichen Hoffest in der Steiermark, herrscht beim originellen Rinderzüchter Toni Katerstimmung. Der sympathische Herzensbrecher Michi macht seinem Titel alle Ehre, während beim bescheidenen Lungauer John das erste Frühstück mit seinem Damen-Trio ansteht. Anstatt Stallarbeit geht’s beim pfiffigen Milchbauern Urban mit seinen Mädels in den Freizeitpark. Der niveauvolle Selbstversorger Thomas muss ein ernstes Gespräch führen und der relaxte Hanfbauer Matthias empfängt seine beiden Hofdamen. Und beim verträumten Ziegenwirt Stefan fühlt sich eine Hofdame hintergangen!

