Bauer sucht Frau Staffel 14 Folge 5 - Die HofwochenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 5: Bauer sucht Frau Staffel 14 Folge 5 - Die Hofwochen
In Salzburg warten Alpakazüchter Bernhard und seine zwei Hofdamen Hermine und Kathrin immer noch auf Tirolerin Verena, die für eine Strecke von 2 Stunden mittlerweile gute 9 Stunden braucht. Kein Wunder, dass das zu allerlei lustigen Momenten zwischen dem Dreiergespann führt. Der erste Schock kommt schon am nächsten Morgen beim Sektfrühstück auf der Terrasse. Ein Alpaka geht k.o., nachdem Hermine den Champagnerkorken über die Brüstung fliegen lässt. Kaum gefrühstückt, geht es auch gleich auf die Koppel, wo die 3 Damen Zeuge eines Alpaka-Fortpflanzungsrituals werden. Auch Hermine sucht ihr Glück im Heu. Sie schnappt sich Bernhard und gibt Gas. Der 49-Jährige reagiert eher schüchtern. In der Steiermark wühlt der 22-Jährige Schafzüchter Manuel, nach der vorangegangenen Enttäuschung, nochmals in seiner Briefbox und wird fündig. Die 21-jährige Wienerin Marlene macht sich flugs auf den Weg in die Steiermark, allerdings um festzustellen, dass sie als "Nachzüglerin" nicht die besten Chancen hat. Nach der Arbeit überschlagen sich dann die Ereignisse zwischen Manuel und Favoritin Anja und es kommt zum Showdown kurz vor dem Hoffest. Bei Stadtmadl Martina in Graz gibt es erste Probleme. 4 gestandene Kerle sind bei ihr, aber irgendwie zeigt keiner der Herren wirklich Initiative und Martina versteht die Welt nicht mehr. Während Tiroler Alex versucht den Tag des Kusses irgendwie zu seinen Gunsten zu nutzen und keine Gelegenheit auslässt, um seinen 3 Favoritinnen die Wichtigkeit des Tages zu erläutern, gestaltet sich bei Vorarlberger Reinhard schon der Besuch im Blumenladen schwieriger als gedacht. Am Bahnhof wartet bereits die Vorarlbergerin Bettina. Kurz nach der ersten Begegnung möchte Dauersingle Reinhard mit der 44-Jährigen am liebsten direkt durchbrennen. Aber dann kommt die 47-Jährige Monika aus dem Burgenland angerollt und Reinhard hat zum ersten Mal in seinem Leben 2 Frauen am Hof, die sich für ihn interessieren.
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick