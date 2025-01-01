Staffel 15 Folge 10: Die Hofwochen - Bauer sucht FrauJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 10: Staffel 15 Folge 10: Die Hofwochen - Bauer sucht Frau
"Ich habe von Anfang an gespürt, dass du nicht wirklich Interesse an uns hast", sagt Roswitha als Erich sein Geheimnis enthüllt. Der hünenhafte Naturfreund hat wohl die ganze Nacht kein Auge zugemacht, sondern über seinen aktuellen Beziehungsstatus nachgedacht. Seine Ex-Freundin hat sich bei ihm telefonisch gemeldet und ihm erneut den Kopf verdreht. Ranger Martin zeigt seinen beiden Hofdamen Gabriella und Nadja ihr gemeinsames Bett. Dass die Schlafsituation für die beiden Konkurrentinnen kein Problem ist, begeistert sogar Martin. Doch der Versuch morgens zu dritt zu kuscheln, geht gehörig schief, als Martin mit einem beherzten Sprung ins Hofdamenbett den Lattenrost zum Einsturz bringt. Obwohl der Steirer nun eine Etage tiefer liegt als erwartet, beginnt der Tag mit ausgelassenem Gelächter. Auch die Tirolerin Gina trifft auf Martins Ranch ein und wird herzlich empfangen. Am Tag der ersten Entscheidung vom charmanten Jäger Martin weckt er Hofdame Adriana höchstpersönlich auf – ob sich hier schon nach kurzer Zeit die Favoritin herauskristallisiert? Nach den ersten Annäherungsversuchen der beiden, begibt sich Martin mit seinen Hofdamen zur Stallarbeit. Für Adriana, Margit und Viktoria die letzte Chance den Single-Bauern von sich zu überzeugen. Ackerbauer Georg entführt seine beiden Hofdamen Katrin und Jacqueline an einen See. Doch den Badespaß können nicht alle genießen: "Das geht einfach nicht, man kann nicht zwei Frauen haben…", meint die 33-jährige Katrin und lässt ihrer Konkurrentin und Georg die Zweisamkeit im kühlen Nass. Damit aber nicht genug, denn während den Vorbereitungen des Hoffestes trifft Katrin eine schwere Entscheidung. Wie wird der Ackerbauer darauf reagieren? Albert und seine Auserwählte Sandra sind ständig am Turteln. Ob beim gemeinsamen Äpfel pflücken, beim Heuen mit der Sense oder dem Füttern der Tiere: keine Gelegenheit des Körperkontakts wird ausgelassen. Dass die Beiden auf Wolke Sieben schweben kann auch die Steirerin nicht leugnen: "Er schaut überall unverschämt gut aus, egal was er macht. Wenn er etwas Handwerkliches macht, unterstreicht das die ganze Erotik und Männlichkeit." Den Salzburger Anton erreicht endlich seine langersehnte Liebespost. Ob für den tierliebenden Skilehrer die richtigen Damen dabei sind? Auch Stadtmadl Lara lernt endlich ihre drei Bauern kennen. Als erstes trifft der Kärntner Martin ein. Rafael und Georg stoßen danach dazu.
