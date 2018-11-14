Staffel 15 Folge 13: Die Hofwochen - Bauer sucht FrauJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 13: Staffel 15 Folge 13: Die Hofwochen - Bauer sucht Frau
Schon die Ankunft von Christians ersten Hofdame Anna bringt den feschen Jungbauern komplett aus der Fassung – da wird sogar das Einschenken vom Willkommensschnaps zur Mammutaufgabe. Auch der Willkommens-Kurze mit der 25-jährigen Bianca bringt keine Ruhe in Christians Aufregung. Die dritte Hofdame Celia holt der Single-Bauer höchst persönlich mit dem Motocross ab. Das findet die 22-jährige aber weniger cool, sondern eher protzig. Hat sich schon nach wenigen Stunden eine Favoritin herauskristallisiert? Jäger Martin freut sich besonders darüber nach dem Hoffest nicht mehr auf der Couch schlafen zu müssen. Gemeinsam mit Adriana schwebt er im siebten Himmel. Hofdame Nadja packt guten Gewissens ihre Sachen und gönnt ihrer Konkurrentin Gabriella und Ranger Martin ihr Liebesglück. Denn beim Hoffest letzte Nacht sind sich die Turteltauben noch ein Stück nähergekommen. Doch obwohl der Ranger Hals über Kopf in seine Auserwählte verliebt ist, hat er eine Kleinigkeit an ihr auszusetzen: "Beweglich ist sie, bisserl kann man noch abtrainieren, aber das krieg ich schon hin." Nach halb getaner Arbeit könnte die erschöpfte Hofdame Kinga ein Schläfchen vertragen. Doch dafür ist keine Zeit, bei Bauer Toni steht die erste Entscheidung an. Für Kinga und Melanie steht fest: Isabella bleibt. Kurz und schmerzlos, teilt der Single-Bauer seine Entscheidung mit. Nur noch zu Dritt besuchen sie einen besonderen Freund von Toni. Dieser ist kein geringerer als der "Star-Wachser" des Österreichischen Skiverbands. Wer von den beiden kann sich beim Skiwachsen einen weiteren Pluspunkt bei Toni sichern? Der gutmütige Feuerwehrmann Andreas steht noch ganz am Anfang seiner Reise. Dass es nur drei Briefe sind, macht dem Niederösterreicher nichts aus. Somit wird ihm die Entscheidung einfach abgenommen. Beim Durchgehen der Bewerberinnen fällt ihm eine ganz besonders ins Auge und sagt "Optisch ist sie fast schon zu hübsch." Stadtmadl Lara hat zusammen mit Rafael und Martin die Nacht im Zelt verbracht hat. Am nächsten Morgen macht sich das Trio auf zu Martins Hof in Kärnten, wo sie von Martins Vater begeistert empfangen werden. Doch Lara kommt nicht zur Ruhe, denn ihr schwirrt noch ein unbekannter Bauer im Kopf herum. Noch nicht einmal persönlich kennengelernt, haben ihm die Hofdamen schon den Kopf verdreht. Jungbauer Philipp sortiert mit seiner Familie seine Bewerberinnen aus. Kurze Zeit später treffen die drei Auserwählten Bianca, Nadine und Corinna auf Philipps Hof ein. Schon jetzt hat der Single-Bauer eine erste Favoritin.
