Staffel 15 Folge 19: Party bei Corbinian - Bauer sucht FrauJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 19: Staffel 15 Folge 19: Party bei Corbinian - Bauer sucht Frau
Ganz nach dem Motto "Da hoit ma zam" feiert die "Bauer sucht Frau"-Schar feuchtfröhlich auf Corbinians Erlebnisbauernhof weiter. Kaum ist der Abend angebrochen, schmeißt sich Feuerwehrmann Andreas so richtig in Schale. Er hat in dieser Nacht noch einiges geplant. Mit verbundenen Augen entführt er seine Maria zu einem atemberaubenden Candlelight Dinner. Arabella kann es kaum erwarten die Geschichte von Bauer Bernhard und Verena zu hören, denn so richtig verliebt haben sich die beiden erst nach der Hofwoche. Bernhard hält seine Liebeserklärungen zumindest kurz und knapp: "Die daugt mir, die Frau." Was bei den beiden wohl so alles passiert ist? Steffi ist so richtig sauer, als sie sich gemeinsam mit Georg, Jaqueline und Katrin die Highlights ihrer Hofwoche ansieht. Für Arabella steht fest: Eine Aussprache ist hier mehr als notwendig. Doch Georg scheint wenig kooperativ und sagt, dass Steffis Meinung "völlig uninteressant" ist. Aber dann legt Powerfrau Steffi die Karten auf den Tisch und erzählt von einem überaus brisanten Telefonat mit dem Ackerbauern. Daraufhin wirkt auch Jacqueline ein wenig betrübt. Hat sich Georg wirklich nur für sie entschieden, weil sie am Ende übriggeblieben ist? Alles aus und vorbei? Über Gabriella und Ranger schwebt weiterhin eine große Gewitterwolke und das letzte Wort ist noch lange nicht gesprochen. Rangers Auserwählte gibt lautstark zu erkennen, dass das Geschehene noch lange nicht vergessen ist. Gina versucht die hitzige Situation mit weisen Worten zu entschärfen und meint, dass sich der Ranger ändern muss. Das Geheimnis um die Geschehnisse des letzten Abends der Hofwoche wird gelüftet. Auch bei Südtiroler Albert ist die Stimmung schlecht. Das ist auch schon seiner ehemaligen Hofdame Laura aufgefallen. Sie beschreibt den sonst so fröhlichen Albert als "sehr gedämpft, eigen und zurückgezogen". Ob das mit Sandras Abwesenheit zu tun hat? Arabella versucht ihn aufzumuntern und sucht das Gespräch. Am Erlebnisbauernhof ist das Partyvolk nicht unterzukriegen und Corbinians Feier ist voll in Gange. In einer ruhigen Minute taucht dann noch, vor allem für Arabella überraschend, ein besonderer Gast auf. Christian aus der Jubiläumsstaffel 10 stattet samt Familie den Festlichkeiten einen Besuch ab und hat zudem großartige Neuigkeiten im Schlepptau. Jäger Martins Freund Hannes zeigt weiterhin großes Interesse an Hofdame Margit. Spätestens als sie auf der Ziehharmonika ihr Talent unter Beweis stellt, ist es um ihn geschehen. Ob der Funke auch schon zur schönen Kärntnerin übergesprungen ist? Dann ist da noch Nadja, die trotz winterlicher Temperaturen auf Corbinians See rauspaddeln will. In Bauer Philipp findet sie einen flotten Floßpartner, doch ihr Bootsabenteuer findet schnell ein nasskaltes Ende.
Weitere Folgen in Staffel 15
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick