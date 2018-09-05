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Bauer sucht Frau

Staffel 15 Folge 03: Die Hofwochen beginnen - Bauer sucht Frau

ATVStaffel 15Folge 3vom 05.09.2018
Staffel 15 Folge 03: Die Hofwochen beginnen - Bauer sucht Frau

Staffel 15 Folge 03: Die Hofwochen beginnen - Bauer sucht FrauJetzt kostenlos streamen

Bauer sucht Frau

Folge 3: Staffel 15 Folge 03: Die Hofwochen beginnen - Bauer sucht Frau

96 Min.Folge vom 05.09.2018Ab 6

Schon in der ersten Folge der Hofwochen läuten die Hochzeitsglocken. Winzer Martin tritt mit seiner Judith vor den Traualtar...

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